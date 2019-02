"Elias" im Theater an der Wien: Wenn der Prophet zum Menschen wird

Der katalanische Regisseur Calixto Bieito holt in seinem Regiedebüt am Theater an der Wien den Helden des Oratoriums "Elias" von seinem biblischen Sockel.

Propheten sehen über die Gegenwart hinaus. Ungerechtigkeit geißeln sie, Gerechtigkeit preisen sie. Einer dieser biblischen Propheten war Elias. Er erweckte Tote, fuhr in den Himmel auf und war doch menschlich. Als depressiven, wankelmütigen Menschen zeichnet ihn der als Skandalregisseur verrufene Katalane Calixto Bieito in seinem Regiedebüt am Theater an der Wien. Damit holt er Elias vom biblischen Sockel herunter.