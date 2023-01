Fall Teichtmeister: Interessenvertretungen mahnen Solidarität ein - Burgtheater-Ensemble zeigt sich "erschüttert"

Die Solidarisierung mit von Missbrauch Betroffenen ist laut FC Gloria und Die Regisseur*nnen ungenügend. Burgtheater-Ensemble zeigt sich "erschüttert".

Nachdem am 13. Jänner bekannt wurde, dass sich der Schauspieler Florian Teichtmeister am 8. Februar wegen des Besitzes von kinderpornografischem Material vor Gericht verantworten muss, meldeten sich am Montag die beiden feministischen Interessenvertretungen FC Gloria sowie Die Regisseurinnen und Regisseure mit einem gemeinsamen Statement zu Wort. Dabei nimmt man nicht zuletzt die Institutionen, die Teichtmeister auch nach dem Aufkommen erster Gerüchte weiterbeschäftigten, in die Pflicht.

"Die Schuld des Angeklagten ist durch sein Geständnis unbestritten. Die Verantwortung der Entscheidungsträger*innen ...