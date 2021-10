"Familienabend" mit Michael Niavarani: Im Kreis der Liebsten kochen die Gefühle hoch

Bei der Uraufführung von "Familienabend" im Salzburger Landestheater wurde gegessen, gehadert und gelacht. Weder Gaststar Michael Niavarani noch das Publikum müssen hungrig nach Hause gehen: Es gibt Minestrone und Teigtaschen - garniert mit seligen Erinnerungen.

Der Sohn nascht aus dem Nutellaglas, während noch gekocht wird. "Das hab' ich gehasst, als meine Kinder das gemacht haben", flüstert eine Frau im Publikum. Warum man sich Gläser in die Vitrine stellt, die nie benutzt werden, fragt der junge Mann, gespielt von Gregor Schulz, dann. Alle lachen. Nur als Schauspieler Georg Clementi von seiner Kindheit in den Südtiroler Bergen erzählt, die auch durch die eine oder andere "Watschen" in Erinnerung geblieben ist, bleibt es still im Salzburger Landestheater. Ältere ...