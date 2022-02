Festival "Die.Kabarett" im Kleinen Theater: Gemischter Frauenabend

Zum fünften Mal präsentiert das Festival "Die Kabarett" im Kleinen Theater weibliche Satirekunst. Künstlerinnen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum bestreiten die vier Doppelabende.

Als 2017 Salzburgs erstes weibliches Kabarettfestival "Die Kabarett" startete, wies Wikipedia den Anteil an Frauen in Österreichs Szene bei einem Viertel aus. "Leider hat sich seither nichts geändert", sagt Katharina Pichler vom Kleinen Theater. Die Festivalorganisatorin zählte auf jenem Wikipedia-Eintrag jüngst nur mehr 22 Prozent Kabarettistinnen in Österreich.

So traurig dieser Umstand in Zeiten von Geschlechterdiversität ist, so hoch ist die Nachfrage des Publikums. Bereits im Herbst werde sie vielfach gefragt, ob im Februar wieder das Festival stattfinde, sagt Katharina Pichler. Die fünfte Auflage versammelt acht Künstlerinnen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, die Bandbreite reicht von Nachwuchskraft Evelin Pichler bis zur reifen Slam-Poetin Christine Teichmann. "Wir versuchen meist, zwei stark konträre Programme für einen Abend zu bekommen. Das ist für das Publikum spannender und die Chance ist höher, dass Geschmack getroffen wird", sagt Katharina Pichler.

Dass das kleine Festival auch als Sprungbrett dienen kann, zeigt ein Blick auf die erste Ausgabe: Aida Loos und Lisa Eckhart waren 2017 noch Geheimtipps, heute sind sie Stammgast in TV-Shows wie "Nuhr im Ersten" oder "Die Tafelrunde". Aus dem aktuellen Jahrgang besitzen Miriam Hie und Caro Athanasiadis reichlich Bildschirmerfahrung. Das Format des Doppelabends mit je 45-minütigen Halbzeiten ist jedoch nicht nur ihnen bekannt. "Bei vielen gemischten Abenden werden nur Ausschnitte aus den Programmen gezeigt. Da ist meist noch weniger Zeit", meint Katharina Pichler. Die Künstlerinnen würden diese Auftritte auch nutzen, um Neues vor Live-Publikum auszuprobieren. Dieses sei übrigens nicht anders als an Kabarettabenden mit männlicher Beteiligung, versichert die Festivalmacherin.

Apropos Publikum: Nach einer leichten Corona-Talsohle stiegen Kartenkäufe und Reservierungen zuletzt spürbar, sagt die Festivalmacherin. Das Timing des Festivals könnte nicht besser sein.

Festival: "Die Kabarett", Kleines Theater Salzburg, 23. bis 26. 2.