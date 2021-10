Festival tanz_house beginnt: In jeder Bewegung liegt etwas Malerisches

Choreografin Helene Weinzierl kuratiert das Festival tanz_house - und erforscht mit ihrem Ensemble neue Freiräume.

Die Premiere steht knapp bevor. Aber wie sich das Stück entfaltet, das Helene Weinzierl am Eröffnungsabend des Festivals tanz_house mit ihrem Ensemble CieLaroque zeigt, wird sie selbst erst wissen, wenn auf der Bühne alles in Bewegung ist. "Sonst ist in meinen Arbeiten vieles sehr geplant", sagt die Salzburger Choreografin. "Diesmal ist alles anders."

An knappen Zeiträumen oder an den planerischen Unsicherheiten, die der Kunstszene in der Pandemie immer wieder das Leben schwer machen, liegt das nicht. Eine zehntägige ...