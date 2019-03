Festspiel-Schauspieler Jens Harzer erhält den Iffland-Ring

Der deutsche Schauspieler Jens Harzer (47), Ensemblemitglied am Thalia Theater Hamburg und wiederholt bei den Salzburger Festspielen zu sehen, ist der neue Träger des Iffland-Rings. Er wurde von Bruno Ganz, dem Mitte Februar verstorbenen bisher letzten Träger dieser Auszeichnung, als sein Nachfolger als "würdigster" Schauspieler des deutschen Sprachraums bestimmt.

Das gab Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) am Freitag in einer Aussendung bekannt. Der Ring wird von Träger zu Träger vermacht. "Bruno Ganz hat mit seiner Entscheidung einen Künstler ausgewählt, dessen Wirken weit über die Bühne hinaus reicht. Harzer ist ein Schauspieler, der durch sein facettenreiches Schaffen auffällt", wird Blümel zitiert.

Dieser will den Ring auf der Bühne im Burgtheater überreichen, die Zeremonie soll noch vor dem Sommer stattfinden. Ein genauer Termin steht noch nicht fest.

Bruno Ganz hat laut Blümel den 47-Jährigen aus Wiesbaden testamentarisch zu seinem Nachfolger als "würdigstem" Schauspieler im deutschsprachigen Raum bestimmt.

SN/APA/BARBARA GINDL Sandra Hüller (Penthesilea).Jens Harzer (Achilles), während einer Fotoprobe zum Schauspiel "Penthesilea" am Freitag, 27. Juli 2018, im Salzburger Landestheater, das 29. Juli 2018, Premiere hat.

Harzer sei ein Schauspieler, der durch sein facettenreiches Schaffen auffalle, meinte Blümel. Harzer ist seit 2009 festes Mitglied des Ensembles am Thalia Theater in Hamburg und stand in Österreich unter anderem bei den Salzburger Festspielen 2018 auf der Bühne.

Die Auszeichnung wird traditionell bisher nur an Männer weitergegeben. Diesen Umstand hatte jüngst das Fachmagazin "Theater heute" kritisiert. Der Preis solle endlich auch für Frauen geöffnet werden, forderte die Redaktion. Für Schauspielerinnen gibt es den (weitaus weniger bekannten) Alma-Seidler-Ring; er wurde 1978 von der österreichischen Bundesregierung als weibliches Gegenstück zum traditionsreichen Iffland-Ring gestiftet.

Ganz, der im Februar einer Krebserkrankung erlegen war, hatte den Ring einst vom österreichischen Schauspieler Josef Meinrad (1913-1996) erhalten. Ganz soll zunächst seinen fast gleichaltrigen Bühnenkollegen Gert Voss als Nachfolger bestimmt haben, der schon bei Meinrads Tod als Kandidat gehandelt worden war. Voss starb aber 2014.

Der Iffland-Ring hat eine lange Tradition: Laut Überlieferung wurde er von Goethe dem Schauspieler, Dramatiker und Theaterleiter August Wilhelm Iffland (1759-1814) übergeben und ist dem jeweils bedeutendsten deutschsprachigen Schauspieler weiterzugeben. Der Ring aus Eisen trägt einen großen, blauvioletten Halbedelstein, den der Kopf des Künstlers ziert, umgeben von achtundzwanzig kleinen Diamanten.

Zum Kreis der Kandidaten waren auch Schauspieler wie Martin Wuttke, Nicholas Ofczarek, Ulrich Matthes, Klaus Maria Brandauer, Lars Eidinger, Joachim Meyerhoff und Ulrich Tukur gezählt worden.

SN/ap/andreas schaad Peter Simonischek in der Rolle des Jedermann, vorne, und Jens Harzer als Tod proben am Montag, 19. Juli 2004 auf dem Salzburger Domplatz fuer "Jedermann" von Hugo von Hofmannsthal. Premiere unter der Regie von Christian Stueckl ist am kommenden Samstag, 24. Juli 2004 im Rahmen der Salzburger Festspiele.

Quelle: SN