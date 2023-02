Festspiele Reichenau komplettieren ihr Team

Die Dramaturgin und Volkswirtin Britta Kampert wird gemeinsam mit Maria Happel das Theaterfestival am Semmering leiten.

Britta Kampert übernimmt am 1. März die Geschäftsführung der Festspiele Reichenau. Gemeinsam mit Intendantin Maria Happel werde die diplomierte Dramaturgin mit wirtschaftswissenschaftlicher Ausbildung das Theaterfestival leiten, teilten die Festspiele Reichenau am Mittwoch mit. Bisher hat interimistisch Paul Gessl, Chef der NÖKU-Holding, diese Aufgaben wahrgenommen.

Britta Kampert hat Dramaturgie und Volkswirtschaft studiert. Sie begann ihre berufliche Laufbahn als Referentin des Betriebsdirektors am Schauspielhaus Bochum. Sie arbeitete als Dramaturgin am Wiener Burgtheater, am Schauspielhaus Graz und am Theater der ...