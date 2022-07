Festwochen Gmunden: Der "Reigen" wird zur Groteske

Arthurs Schnitzlers einstiges Skandalstück erlischt in Drastik.

Der junge Herr, der Soldat, das süße Mädel - natürlich kommen sie aus einer anderen Zeit. Sie entspringen dem Arthur-Schnitzler-Kosmos, in dem die noblen Leute auf das Proletariat stoßen. Weil die Unterschiede zu groß sind, verständigt man sich auf die Sprache der Triebabfuhr. Was sonst an Gesprächen geführt wird, ist ein Versteckspiel, das verbergen soll, welche Abgründe von Gier und Lust unter der Contenance lauern. Das reichte 1920, als "Der Reigen" uraufgeführt wurde, für einen so heftigen Skandal, dass Schnitzler ...