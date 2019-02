Fiston Mwanza Mujila: "Aus Chaos entstehen Texte"

Ein Kongolese hat mit Hilfe von Thomas Bernhard Deutsch gelernt. Jetzt hat er fürs Burgtheater ein Stück geschrieben.

Für Fiston Mwanza Mujila steht am Freitag dieser Woche ein mehrfaches Debüt bevor: Erstmals hat der 1981 im Kongo geborene Autor ein Theaterstück auf Deutsch geschrieben. Zudem ist er der erste Afrikaner, dessen Stück - es hat den Titel "Zu der Zeit der Königinmutter" - auf einer Bühne des Burgtheaters uraufgeführt wird. Mwanza Mujila ist in der Diktatur von Mobutu Sese Seko aufgewachsen, kam als Stipendiat der Heinrich-Böll-Stiftung nach Deutschland und war ab September 2009 ein Jahr Stadtschreiber in Graz, wo er nun wohnt.