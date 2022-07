"Frühlings Erwachen" in Reichenau: Im Pubertätszirkus treibt die strenge Moral in den Tod

Die Themen sind aktuell, aber die Inszenierung wirkt bieder beim "Frühlings Erwachen" in Reichenau.

"Fun, fun, fun" klingt es zu fröhlichem Indie-Pop von draußen herein. Die Sonne lacht, es hat um 18 Uhr noch 30 Grad. Die Schüler werden in die Ferien entlassen. Auch Melchior tritt hinaus in die Sonne. Obwohl ihn Schuldgefühle plagen, widersteht er der Versuchung, in den Tod zu gehen, wie sein Freund Moritz es schon getan hat. Auf dem Friedhof liegt auch Wendla, die nach seiner Vergewaltigung an der vertuschten Abtreibung gestorben ist. So endete die zweite Premierenvorstellung, so endete ...