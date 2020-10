"Geheimnis einer Unbekannten": Auf der Bühne erblasst Zweigs Erzählkunst

Aus der Erzählung "Brief einer Unbekannten" wird im Theater in der Josefstadt ein Bühnenstück. Das geht nicht ohne Verluste.

Zweifellos sind Stefan Zweigs Novellen voller Dramatik. Obsession und Passion treiben den Protagonisten in der "Schachnovelle" an und auch die namenlose Frau in "Brief einer Unbekannten" ist von einer krankhaften Leidenschaft beherrscht. Für das Theater in der Josefstadt hat der britische Autor und Regisseur Christopher Hampton den Prosatext dramatisiert und inszeniert. Die Uraufführung - in der deutschen Übersetzung von Daniel Kehlmann - hätte im März stattfinden sollen, coronabedingt wurde sie auf den 1. Oktober verschoben.

Durch die Bearbeitung ...