Geisterette begeistert Generationen

"Das Hausgeisterhaus" von Peter Blaikner feiert 30. Geburtstag.

Die Elisabethbühne, heute Schauspielhaus, befand sich noch in der Plainstraße, als 1993 "Das Hausgeisterhaus" Salzburger Kinder und deren Eltern erstmals in seinen Bann zog. Als Mittelstück einer Trilogie von Kindermusicals - "Ritter Kamenbert" und "Alex, die Piratenratte" bildeten die Eckpunkte - prägte die "Geisterette" von Peter Blaikner und Cosi M. Goehlert in den 1990er Jahren die Kindersparte des Theaters. Songs wie "Haudujudu" oder "Papapapagei" besaßen hohe Halbwertszeit in den Kassettenrekordern vieler Kinderzimmer.

Die Hausgeister Sir Hämmerling, Lord Kielkopf und Brownie fechten auch in der Nachfolge-Spielstätte im Petersbrunnhof regelmäßig ihren Kampf gegen geldgierige Politiker und Unternehmer aus. Die wollen nämlich ihr schönes Häuschen abreißen, um mit einem Neubau Profit zu erwirtschaften. Am Sonntag feiert eine Neuproduktion zum 30-Jahr-Bühnenjubiläum Premiere, Hits we "Tante Voodoo aus dem Dschu-Dschu-Dschu-Dschu-Dschungel" dürften kleine Theaterbesucher ab 5 Jahren wieder in leidenschaftliche Mitsinger verwandeln. Die Spielserie im Schauspielhaus läuft bis zum 24. Jänner 2023.