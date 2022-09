Gleichgewicht zwischen Spielen und Denken

Jérôme Junod will am Schauspielhaus Salzburg gutes Erzählen mit den Erkenntnissen der Postdramatik verbinden.

"Unmittelbare Zwischenmenschlichkeit, das kann Theater am besten." Jérôme Junod kann anspruchsvoll formulieren, warum er die Bühne in all ihren Facetten liebt. Andererseits ist es auch ganz einfach: "Wenn ich müde bin und eigentlich nur noch relaxen möchte und dann doch ins Theater gehe und ich komme nach zwei Stunden erfrischt und bereichert heraus, das ist es, was ich an einer guten Aufführung liebe."

Der aus der französischen Schweiz stammende Theatermann bringt diese Haltung in seine Position als Dramaturg ...