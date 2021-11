Gott spielen im Schauspielhaus: Wer entscheidet über Leben und Tod?

Ferdinand von Schirach lässt in "Gott" das Publikum über Leben und Tod abstimmen. Im Schauspielhaus Salzburg feierte das Stück nun Österreich-Premiere.

Soll ein Arzt einem Menschen beim Suizid helfen dürfen? Diese heikle Frage gilt es zu klären, wenn die Lichter im Studio im Schauspielhaus Salzburg ausgehen. In Ferdinand von Schirachs "Gott", das am Donnerstag Österreich-Premiere gefeiert hat, wird über Sterbehilfe verhandelt. Was ist moralisch richtig? Und wo endet die Selbstbestimmung des Einzelnen?

Im Mittelpunkt des Stücks steht das Schicksal eines Mannes, Richard Gärtner. Der 72-Jährige ist körperlich wie psychisch gesund, das bescheinigen Atteste. Dennoch bittet er um die tödliche ...