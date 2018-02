"Gutmenschen": Die Flucht führt bis in die Reality-Show

Tragikomödie und bitterböse Parodie: Yael Ronens "Gutmenschen" feierte in Wien Premiere.

Das Gegenteil von Gutmensch ist Unmensch. "Ich lass mich gerne Gutmensch nennen", sagt Klara im neuen Stück der Regisseurin Yael Ronen, das am Sonntag Uraufführung im Wiener Volkstheater feierte.

Mit "Gutmenschen" schließt Ronen an "Lost and Found" an, das Wirklichkeit und Fiktion verbindet und damit endet, dass der real aus dem Irak geflüchtete Yousif Ahmad bei seiner Cousine Maryam (Birgit Stöger) vorübergehend einzieht.