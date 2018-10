Hamlet: Jung, aber lebensmüde

Zwei feinfühlige junge Menschen zerbrechen in einer moralisch kalten Welt.

Ein fescher, frisch verliebter, großer junger Mann ist lebensmüde geworden. Er hätte eine glänzende Karriere vor sich, das von ihm begehrte Mädchen erwidert seine Liebe. Trotzdem sagt er: "Ich weiß nicht, weswegen ich noch lebe." Dabei strotzt dieser Jüngling, wie Gregor Schulz ihn im Salzburger Landestheater darstellt, vor Lebensgefühlen: Ungerechtigkeit macht ihn zornig, Untaten und Lügen empören ihn, der Verrat seines Freundes Laertes ist ihm unentschuldbar, den Mord an seinem Vaters ist er zu rächen bereit.

Binnen Kurzem ist er derart vielen tiefen seelischen Verletzungen ausgesetzt, dass Gregor Schulz brüllt, stier schaut, sprachlos einknickt, weint oder laut schimpft. Ausmaß und Fülle seiner Reaktionen erscheinen den anderen wie Wahnsinn. Dabei hat ja seine Mutter soeben den Mörder seines Vaters geheiratet! Als dieselbe Blasmusik, die erst zum Begräbnis aufgespielt hat, zur Hochzeit ein heiteres Stück anstimmt, stellt er fest: "Das Geback'ne vom Leichenschmaus gab kalte Hochzeitsplatten." Als ihm dann Ophelia die Liebe aufkündigt, oder wenigstens so tut, kann er nur mehr mit Häme antworten.

Solch jugendliches Leid in einer autoritären Umgebung, wo Hamlet, Ophelia und ihr Bruder Laertes zu Mutter, Vater oder Stiefvater sagen: "Ich will gehorchen", mag heutzutage antiquiert erscheinen. Doch es ist der Plot eines Klassikers, den das Salzburger Landestheater am Samstag herausgebracht hat: "Hamlet" von Shakespeare. Regisseurin Alexandra Liedtke hat die Tragödie auf sieben Personen sowie einen Puppenspieler und - inklusive Pause - zweieinhalb Stunden gestrafft.

In guter Shakespeare-Manier wird mit wenigen Requisiten, dafür mit vielen prägnanten, durchwegs heutigen Kostümen von Johanna Lakner auf kahler Bühne gespielt, für die Raimund Orfeo Voigt vier rechteckig durchbrochene Wände hintereinander so hin- und herschiebt, dass verschiedene Formate entstehen - sei's saalartiger Raum oder schmale Gassen. Alexandra Liedtke vertraut auf klassisches Regiehandwerk, so kommt die Hamlet anfangs überreichte Pistole am Ende zum Einsatz, sowie auf die klassische Übersetzung von August Wilhelm Schlegel. Indem den Schauspielern alle Entfaltung ermöglicht wird, gelingt etwas, was am Salzburger Landestheater längst nicht mehr selbstverständlich ist: Ein exzellenter Text wird gut gesprochen. All dies ergibt eine frische, jugendlich schwungvolle, aber nicht minder tragische Inszenierung.

Das oft karge Miteinanderspielen ist diesfalls kein Manko. Denn hier taumeln sechs Einsame einer Katastrophe entgegen. Ophelia wirkt im hellen Faltenrocklleid und mit dicken Zöpfen wie eine verhuschte Landpomeranze. Genia Maria Karasek billigt dieser Ophelia viel Lauterkeit und Mut zu, was sie aber meist mit devot gesenktem Kopf verbirgt. Obwohl Bruder wie Vater sie ohrfeigen, wenn sie nicht pariert, versucht sie, ihrem Hamlet anhänglich zu bleiben, wird aber zwischen autoritärer Gewalt und Liebe zerrieben. Warum ein wenig Bühnenregen für ihr Ertrinken genügt, bleibt etwas rätselhaft. Dass sie tot ist, wird aber klar, als Hamlet ihre leblose Hand hält und seinen aus dem 3. Akt hierher gesetzten, gestrafften Monolog "Sein oder Nichtsein" sagt und sie liebevoll mit seinem Mantel bedeckt.

Diese feinfühligen jungen Menschen Hamlet und Ophelia (im Bild oben) sind in eine kalte Welt gestellt. Britta Bayer spielt Hamlets rothaarige Mutter als eisige Frau, der Sex mit dem Herrscher wichtiger ist als die doch ab und zu gezeigte Zuneigung zu ihrem Sohn. Christoph Luser zeigt als Claudius einen feigen Ehrgeizling, der mit auffälligen Küssen und überheblichem Gehabe seine Schwäche übertünchen will. Fantastisch gelang ihm in der Premiere sein "O meine Tat ist faul, sie stinkt zum Himmel": Da blickte ein einsamer Egoist in den grauenvollen Abgrund seiner Seele.



Theater: "Hamlet", Salzburger Landestheater, bis 24. Februar 2019.