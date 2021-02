"Heldenplatz" am Salzburger Landestheater: "Thomas Bernhard hat Österreich einen Gefallen getan."

Wo ist dieser Heldenplatz, von dem Thomas Bernhard schrieb? Überall und immer, sind sich Elisabeth Rath und August Zirner einig.

Elisabeth Rath stand im Sturm der Begeisterung und der Proteste auf der Burgtheater-Bühne am 4. November 1988. Sie spielte bei der Uraufführung von "Heldenplatz". Thomas Bernhard, dessen Geburtstag sich am 9. Februar zum 90. Mal jährt, schrieb das Stück im Auftrag von Claus Peymann zum 100. Geburtstag des Burgtheaters und zum 50-Jahr-Gedenken an den "Anschluss" von 1938. Nun spielt Rath im Landestheater, wo "Heldenplatz" - wegen Corona mit fast einem Jahr Verzögerung und vorläufig nur als Stream - in der ...