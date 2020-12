Himmlische Freuden leiten neue Tanz-Ära beim Wiener Staatsballett ein

Der neue Staatsballett-Chef Martin Schläpfer bewegt 100 Tänzer zu den Klängen von Mahlers Vierter - auch als Geisterspiel ein Ereignis.

Volle Ränge wären ein gebührendes Ambiente für die Inauguration des neuen Regenten über das Wiener Staatsballett gewesen. Doch das Geisterspiel ist derzeit die einzige Möglichkeit, darstellende Kunst zu erleben. Martin Schläpfers erste Neukreation an der Wiener Staatsoper feierte ihre Uraufführung am Bildschirm.

Der visionäre Schweizer Choreograf setzt sich an seiner neuen Wirkungsstätte das Ziel, die innere Geschlossenheit großer symphonischer Werke in Tanz zu übersetzen. Der Beginn besitzt Signalwirkung: Schläpfer entschied sich für die Vierte Gustav Mahlers, dieses so ...