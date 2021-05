"Historischer Moment": Dopler-Uraufführung am Landestheater Niederösterreich

In der Theaterwerkstatt wurde der Neustart nach dem langen Lockdown gefeiert - "Monte Rosa" als metaphorische Dystopie im hochalpinen Gelände.

Demonstrativen Beifall hat das Publikum am Mittwochabend in der Theaterwerkstatt des Landestheaters Niederösterreich in St. Pölten der Uraufführung des Stücks "Monte Rosa" von Theresa Dopler gezollt. Nach sechseinhalb Monaten unfreiwilliger Spielpause ein "historischer Moment", wie Intendantin Marie Rötzer anmerkte.

Die in Linz gebürtige, in Wien lebende und bereits mehrfach ausgezeichnete Autorin, Jahrgang 1990, hat das Peter-Turrini-DramatikerInnenstipendium des Landes Niederösterreich 2019 und im selben Jahr auch den Publikumspreis des Stücke-Fests am Landestheater Niederösterreich für ihren Text "Monte Rosa" erhalten. Regisseur Daniel Hoevels inszenierte das fertiggestellte Stück. Keine leichte Aufgabe, denn die Proben waren durch die Lockdowns immer wieder unterbrochen. Zuletzt gab es gerade einmal zehn Tage Zeit, um die Produktion zu finalisieren.

Eine Nebelmaschine, zwei mobile Metalltreppen, zwei große Leintücher (Bühne: Lugh Wittig), dazu zwischendurch Getöse und Musik im Hintergrund: Wir befinden uns in den Hochalpen und begegnen einem eigenartig artifiziellen alpinistischen Trio, bestehend aus Bettina Kerl, Tim Breyvogel und Philip Leonhard Katz alias A, B und C. Was zählt, sind Fitness, physische Verfassung, Kondition, Jugendlichkeit, Leistung, positives Denken. Man taxiert einander, fragt nach, vergisst es wieder. Nichts ist wirklich von Bedeutung außerhalb des Bergsteigens. Das ergibt selbstredend eine metaphorische Dystopie, und natürlich entsteht am Ende die Ahnung, dass das Leben vielleicht auch ganz anders geführt werden könnte.

Wahrscheinlich fühlen sich viele nach den Monaten der Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen ähnlich erschöpft wie nach einem bergsteigerischen Kraftakt. Insofern bietet "Monte Rosa" - zum Glück absichtslos - in gewisser Weise sogar einen aktuellen Kontext. Die Verinnerlichung und Erfüllung gesellschaftlicher Zwänge führt auch zu emotionaler Beeinträchtigung. "Das ist unheimlich", meint Dopler im Programmfolder. Recht hat sie.

Weder die Autorin noch der Regisseur, der derzeit für Proben am Schauspielhaus Hamburg weilt, waren bei der Uraufführung zugegen. Dafür äußerte Hermann Dikowitsch, Leiter der Kulturabteilung des Landes NÖ, seinen Respekt für die - so Marie Rötzer - "großen Anstrengungen", in kurzer Zeit den Spielbetrieb wieder herzustellen, und erinnerte auch an das vorjährige, umständehalber ziemlich untergegangene 200-Jahr-Jubiläum des Hauses. Immerhin stehen vor dem Sommer noch eine nachgeholte Premiere (Schillers "Kabale und Liebe") und eine weitere Uraufführung ("Eine Stadt sucht ihr Theater" von Bernhard Studlar) auf dem Spielplan.



Schauspiel: Theresa Dopler: "Monte Rosa", Uraufführung. Regie: Daniel Hoevels. Mit Bettina Kerl, Tim Breyvogel und Philip Leonhard Katz. St. Pölten, Landestheater NÖ, Theaterwerkstatt. Weitere Aufführungen: 27. Mai und 10. Juni.