Das Wiener Festivals ImPulsTanz feiert sein 40-Jahr-Jubiläum mit Meg Stuart.

Die US-amerikanische Tänzerin und Choreografin Meg Stuart ist beim Wiener ImPulsTanz mit drei Produktionen zu Gast: mit dem Klassiker "Blessed", der im Entstehungsjahr 2007 und 2018 hier war, sowie mit den österreichischen Erstaufführungen "One Shot" (2016) und "All the Way ...