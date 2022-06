Interaktive Installation "Planet 09" bei der Sommerszene: Spielerisch zu neuem Wir-Gefühl

Eine interaktive Installation macht das Publikum in der Argekultur zu Hauptdarstellern.

Nur zuschauen? Das gilt nicht. Wer den Saal der Salzburger Argekultur betritt, spielt in jedem Fall mit. Im Projekt "Planet 09 - Eine Spekulation" von Carmen Schwarz, Yvonne Schäfer und Theresa Seraphin gibt es kein Publikum, sondern Akteurinnen und Akteure. Zehn Personen können an der interaktiven Installation teilnehmen. Ob sie einander bis zuletzt fremd bleiben oder am Ende vielleicht ein Wir-Gefühl verspüren, hängt stark vom Verlauf der rund 90 Spielminuten ab.

Die Suche nach gemeinsamen Handlungsmöglichkeiten sei eine ...