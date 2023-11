Interview mit Marcel Heuperman, der in Handkes "Kaspar" an der Burg spielt: Man muss auch ein Risiko eingehen"

Vom Glück bei Handkes "Sprechfolterung": Marcel Heuperman spricht über seine Hauptrolle in "Kaspar" und seinen Burgtheater-Abschied.

Marcel Heuperman ist in der Titelrolle von Peter Handkes "Kaspar" ab Freitag im Akademietheater zu sehen. Der 29-jährige Berliner ist seit fünf Jahren am Burgtheater engagiert. Mit den SN sprach er über Schauspielersein am Burgtheater, die Aktualität von Peter Handkes ...