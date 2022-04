Schauspielerin Stefanie Reinsperger: "Wut hat so etwas Befreiendes"

Ungerechtigkeiten machen Schauspielerin Stefanie Reinsperger "ganz schön wütend". Weil sie einige Dinge loswerden und verändern will, hat sie nun ein Buch geschrieben.

Täglich werden Frauen auf ihr Äußeres reduziert. Stefanie Reinsperger weiß das aus eigener Erfahrung. In ihrem Buch "Ganz schön wütend" (Verlag Molden) entmachtet sie jene, die glauben, ihren Körper kommentieren zu müssen. Darin heißt es etwa: "Ich habe längst aufgehört zu zählen, wie oft ich in der U-Bahn schon von unbekannten Menschen - einfach nur im Vorbeigehen, einfach so - als ,fette Sau' beschimpft wurde." Reinsperger schreibt auch über die Rehabilitation des Wortes "dick", über voreingenommene Rollenangebote, aber auch über ...