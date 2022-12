Jamie Adkins beim Winterfest: Das Lächeln am Ende der Stehleiter

Beim Salzburger Winterfest spielt der US-Akrobat und Clown Jamie Adkins virtuos und witzig mit den Unwägbarkeiten zwischen Triumph und Scheitern.

Die Stehleiter ist eine einfach geniale Erfindung. Sie hält ihre Nutzer sicher in einer Höhe, in der sie sonst nichts verloren hätten. Problematisch wird es allerdings, wenn der Besitzer die Leiter selbst zusammenhalten muss, weil ihre beiden Seiten plötzlich auseinanderklappen, während er auf den obersten Sprossen steht. Jamie Adkins tut in dieser Situation, was er auch in anderen peinlichen Lagen tut: Nur kurz wirkt er hilflos, dann deutet er seine Lage mit Witz und Körperbeherrschung um - und hat die ...