Jedermann stirbt jetzt auf ewig

Das Burgtheater hat einen neuen "Jedermann" dichten und inszenieren lassen. Ein blondierter Mann in goldenem Anzug wirft mit Geld um sich und zeigt keine Reue.

Jedermann stirbt und stirbt, aber es hilft nichts. Die Gier des Mannes, der gern opulente Feste gibt und im Lustgarten seine Buhlschaft trifft, ist unausrottbar. Nach bald 100 Jahren auf dem Salzburger Domplatz wird das Sterben des reichen Mannes nun auch im Burgtheater in Wien zelebriert. Dafür hat das größte deutschsprachige Theater eine Neudichtung jenes Stoffes in Auftrag gegeben, dem Hugo von Hofmannsthal und Max Reinhardt in Salzburg zu alle Jahre wiederkehrendem Ruhm verholfen haben.