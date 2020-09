Jens Harzer über das Lesen: "Nachspüren, tastend, Wort für Wort"

Jens Harzer schauspielert umjubelt. Oft aber sitzt er und liest und hofft, dass es funktioniert.

Vor ein paar Tagen war Premiere und Jens Harzer schauspielerte wieder einmal so, dass es Jubel gab. In den nächsten Tagen sitzt er nur. In Goldegg beim Thomas-Bernhard-Festival "Verstörungen". Da sitzt er dann allein. Mit einem Buch. Mit ein paar Zetteln. Einer Lampe. Und liest.

Im vergangenen Jahr hatte Jens Harzer den Iffland-Ring bekommen. Das macht ihn - jedenfalls nach der offiziellen (Be-)Deutung dieses Schmuckstücks - zum "würdigsten" unter den Schauspielern im deutschen Sprachraum. Der im Februar gestorbene ...