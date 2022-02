Jugendstück über ein Schicksal, das die Welt bewegt: Auch Anne Frank darf träumen

Die weltbekannten Tagebücher eines jüdischen Mädchens, das sich in einem Hinterhaus versteckt hält, geraten wieder ins Visier der Weltöffentlichkeit. Am Salzburger Landestheater wird auf die Gefühlswelt der Pubertierenden fokussiert.

Ein Leben als Filmstar - welches junge Mädchen träumt nicht davon? Sich in Pose werfen, von Scheinwerfern perfekt ausgeleuchtet, im neuesten Look der Metropole, das will auch Anne Frank. Nach Hollywood gelockt, setzt sie sich wie ein Fotomodel in Szene.

Der Auftritt im violetten Bühnensetting ist freilich nur ein Tagtraum. Anne Frank versteckt sich seit Monaten mit Familie und Freunden in einem Hinterhaus in Amsterdam vor den Nazis. Das Ende der Geschichte ist bekannt: Im August 1944 werden ...