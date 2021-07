Junge Frau entschlüpft den Besserwissern

Eine spanische Komödie bringt Finten und Plattheiten der Verliebten zum Funkeln.

Dieses Mädchen kommt einem spanisch vor: Sie übertrifft in offensichtlicher Dummheit, sinnlosem Geschwätze und Ungelehrigkeit sogar das, was zuvor über sie schlecht geredet worden ist. Dass der junge Liseo diese Doña Finea ehelichen will, wird im sarkastischen Geplänkel der heiratslustigen Freunde einzig mit der von den Vätern ausverhandelten Mitgift erklärt. Und doch: Claudia Waldherr spielt bei den Komödienspielen Porcia diese verstockte junge Frau gar nicht so dumm. Sie schaut zwar stier und bewegt sich hölzern, doch die Versuche ihres Lehrers, ...