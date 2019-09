Kaum mehr umstrittene Barauszahlungen am Burgtheater

Just am Tag nach der ersten Premiere unter dem neuen Burgtheater-Intendanten Martin Kusej blickt der Rechnungshof (RH) im Rahmen einer Follow-up-Überprüfung zurück in die finanziell turbulente Vergangenheit des Hauses. Demnach habe das Burgtheater nahezu alle Empfehlungen aus dem kritischen RH-Bericht aus dem Jahr 2016 umgesetzt. So wurden etwa die umstrittenen Barauszahlungen deutlich reduziert.

SN/APA/HANS PUNZ Das Burgtheater setzte fast alle RH-Empfehlungen um