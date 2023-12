Die Uraufführung von Ilse Aichingers "Die größere Hoffnung" leuchtet trotz bedrückender Thematik mit starken Bildern und Musik von Mira Lu Kovac.

"Summ summ summ" singt Mira Lu Kovacs in Moll und streicht verträumt mit einem extra angefertigten Bogen an der tiefsten Saite in das Schallloch ihrer Akustikgitarre. Sie begleitet die Kinder, die uns an diesem Abend im Landestheater Niederösterreich in ihrem ...