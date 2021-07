Kochen und Singen lindern das Beklemmende

Die Wiener Festwochen zeigen ein Theater der Solidarität gegen soziale Ungleichheit.

Ein heruntergekommenes Gemeindehaus dient zur Ausspeisung. Die Volksküche ist eine Metapher für die Menschen, die hier ein und aus gehen. Der 36-jährige britische Regisseur und Dramatiker Alexander Zeldin erzählt in seinem Sozialdrama "Faith, Hope and Charity", das am Donnerstag bei den Wiener Festwochen Premiere hatte, von Gestrandeten, ehemaligen Heimkindern, Alkoholikern, Sozialhilfeempfängern, alleinerziehenden Müttern, Lebenskünstlern.

Bei Hazel, die hier ehrenamtlich kocht, sind sie willkommen. Schon in den ersten Minuten weiß man: Der Abend wird bemerkenswert. Denn Llewella Gideon ist ...