Wie bringt man Menschen zum Lachen? Welche Rolle spielen dabei Tabus? John von Düffel ist ein Spezialist auf diesem Feld. Der deutsche Autor hat für das Salzburger Landestheater eine neue Komödie geschrieben.

Hundebesitzer, Tierärzte und Haustiere: In diesem Biotop siedelt John von Düffel seine Komödie "Die schönsten Neurosen unserer Haustiere" an. Das Stück feiert am Samstag Uraufführung im Salzburger Landestheater. "Das Schöne beim Lachen ist: Das Publikum hat immer recht", sagt der ...