Lady Macbeth wird zum Burg-Zombie

Das Burgtheater als Fantasiewelt: Shakespeares Tragödie "Macbeth", stark verknappt.

Macht- und Blutrausch, verpackt in drastische Bilder. So präsentiert Regisseur Antú Romero Nunes seine Version von "Macbeth". Er reduziert Shakespeares Figurenpersonal auf drei Personen und verknappt die Tragödie auf wenige Szenen. Im Fokus liegen die Momente, in welchen Lady Macbeth ihren Mann zum Mord anstachelt, sowie die daraus resultierenden Gewissensqualen. Sie rauben ihr den Schlaf. "Zu Bett" sind die letzten Worte der niedersinkenden Lady Macbeth, die bereits dem Wahnsinn verfallen ist.