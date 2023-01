Landestheater Linz: "Was ihr wollt"

Shakespeares Klassiker wird mit ebenso professioneller wie jugendlischer Frische gespielt.

"Ich werde lächeln!" Das verspricht Malvolio, als er den vermeintlichen Brief seiner Herrin liest. Was er als deren Liebeserklärung versteht, bringt seine Lust auf Frau und Macht zum überschäumen. "Wie Jupiter lass ich den Blick über das Personal schweifen", verspricht sich dieser eitle Subalterne. Christian Taubenheim, Ensemblemitglied im Linzer Landestheater, spielt sein Solo als Haushofmeister der Gräfin Olivia in William Shakespeares' "Was ihr wollt" - Premiere war am Samstag - so herrlich manieriert, egoistisch verliebt und exzessiv begehrend, dass er mit Szenenapplaus belohnt wird.

Höchst vergnüglich

Regisseur Matthias Rippert lässt Christian Taubenheim ebenso wie die meisten Szenen vorne an der Rampe spielen, jedoch als Gegenteil von einfallslosem Rampenspiel. Entblößt von Requisiten - in den gut zweieinhalb Stunden gibt's nur ein Stockerl und zwei Degen - sind die Darsteller so ihrem Spiel ausgesetzt. Und das wird höchst vergnüglich, auch dank der farben- wie fantasievollen Kostüme von Johanna Lakner. Allerdings sticht in diesem anspruchsvollen Format auf der großen Bühne des Linzer Schauspielhauses hervor, was nicht vollkommen ist. Zwar gibt es ein Bühnenbild; Fabian List hat auf die hintere, finster gehaltene Bühnenhälfte schwarz gekleidet, wirklichkeitsgetreue Puppen von im Regen eilenden Menschen gestellt, die die drei live spielenden Musiker umringen. Doch in Bedeutung wie in Bespielbarkeit bleibt dieser Pulk dem szenischen Spiel fremd.

Ein Manko ist die Artikulation

Auch wenn die Truppe in der hohen Kunst von Shakespeares wortspielerischer Sprache - vom Dramaturgen des Hauses, Andreas Erdmann, in ein pfiffiges Deutsch übertragen - recht weit kommt, so ist doch die oft wenig deutliche Artikulation ein Manko dieser Neuinszenierung.

Deren Pfund ist das handwerklische Geschick des Regisseurs sowie sein offensichtlich sprühender, spielerische Enthusiasmus, der die Darsteller immer wieder aus der Reserve lockt. Manchmal mag das etwas überdreht sein, wenn etwa Malvolio am Ende im Staub, der vom vertrocknetem Schlamm seiner Unterwäsche bröselt, aus dem Verlies entsteigt, womit der Rachefeldzug von Olivias Verwandten und Bediensteten gegen diesen wunderbar affektierten Laffen endet. Aber insgesamt obsiegt die Freude an der ebenso professionellen wie jugendlichen Frische, mit der dieser Klassiker in Linz aufgeführt wird.

Ein pikierter Lamentierer ist ein schlechter Liebhaber

So gelingt es dem Regisseur wie den Schauspielern jede Figur ab dem ersten Auftritt markant zu formulieren, wenn etwa Jan Nikolaus Cerha als Fürst Orsino zu Beginn schweigend und mit leicht überheblichem Blick ins Publikum schaut. Diesem verwöhnten, eitlen Mann, der Gehorsm gewohnt ist, fehlen die Worte, weil eine Frau, die Gräfin Olivia, es wagt, sein mit ehelichen Herrscheransprüchen verbundenes Liebeszirzen abzuschmettern. Seine unverhohlenen erotischen Forderung machen ihn ebenso wie seine schmachtende Pikiertheit zu einem uninteressanten Liebehaber. Ebenso ergeht es der von ihm begehrten Olivia, die zwar ihn ablehnt, sich aber in dessen Boten Cesario verschaut; diese gegenüber Orsino fade Liebesnockn spielt Theresa Palfi ebenso exzessiv wie ihre sexgierigen Avancen gegenüber dem milchgesichtigen Cesario, dem der Narr passenderweise wünscht: "Möge der liebe Gott, wenn er wieder ein paar Haare übrig hat, Dir einen Bart zukommen lassen!"

Blöderweise ist dieser Cesario eine als Mann verkleidete Frau namens Viola, die sich in ihren neuen Dienstherrn Orsino verliebt, sobald sie erkennt: "Der verknorzte Herzog ist eigentlich ganz nett", was verrät, dass der Linzer Dramaturg und Shakespeare-Übersetzer Andreas Erdmann einige Jahre in der Schweiz gelebt hat.

Drei alt gewordene Halbstarke

Dieses dreieckige Liebesunglück heizt Shakespeares Verwechslungsspiel an, was etwa Cecilia Pérez als Viola immer wieder für ein virtuoses Spiel im Spiel ausnützt. Und es stürzt jede ordentlich heterosexuelle Verliebtheit in Verwirrung. Damit sich diese über zweieinhalb Stunden (inklusive Pause) erstreckt, sorgen die Zofe Maria, die Katharina Hofmann als pummelige, freche Alte spielt, Alexander Hetterle als stets besoffener Toby Rülps im orangenen Schnürlsamtanzug, Daniel Klausner als lockengewickelt frisierter, quirliger Bleichenwang und Klaus Müller-Beck als trotz Rollator frech gebliebener Fabian. Die Männer formieren ein Trio von alt gewordenen Halbstarken, die zwischen witzigen Kindsköpfen und widerlichen Besserwissern changieren.



Theater: "Was ihr wollt" von William Shakespeare, Landestheater Linz.