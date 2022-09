Landestheater-Premiere im Einkaufszentrum: "Biografie. Ein Spiel" im OVAL war manchmal witzig, letztlich harmlos

Salzburger Landestheater gastierte mit der Inszenierung einer Versuchsanordnung von Max Frisch von Marco Dott im OVAL.

Was wäre gewesen, wenn … - diese Frage taucht vermutlich irgendwann in jedem Leben mal auf. In manchem vielleicht sogar ziemlich oft. Aber will man die Zeit tatsächlich zurückdrehen und anders weitermachen, mit allen (neuen) Konsequenzen? Diese Frage stellt Max Frisch in "Biografie: Ein Spiel", das nun Marco Dott für das Salzburger Landestheater im Europark-OVAL inszeniert hat.

Der todkranke Wissenschaftler Kürmann darf quasi wie bei einem Film an jede beliebige Stelle seines Lebens skippen. Dort setzt die damalige ...