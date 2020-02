Der bayerische Kabarettist Christian Springer liest in der ARGEkultur aus heiligen Schriften. Das ist zum Lachen, ohne dass man sich lustig macht.

Ist das, was die Frau trägt, die da auf der Bühne am Boden sitzt und außer derben Witzen wenig sagen darf, eine Burka? Oder ist's doch ein Nikab? Und was wäre der Unterschied? Jedenfalls schaut ein bisserl Haut heraus. "Sehen ...