Maria Happel mausert sich zur Intendantin

Die Festspiele Reichenau werden von Land Niederösterreich und Gemeinde Reichenau verstaatlicht. Ab 2022 wird wieder gespielt.

Die Burgschauspielerin und Leiterin des Max-Reinhardt-Seminars, Maria Happel, wird künstlerische Leiterin der Festspiele Reichenau - für drei Jahre und mit Option auf zwei weitere Jahre. Dies gab Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Donnerstag in Wien bekannt und setzte damit die Politik ihres Vorgängers Erwin Pröll fort: In Zweifel oder Not übernimmt das Land - sei es Spital oder Theater, wie einst das Stadttheater St. Pölten, das jetzt Niederösterreichs Landestheater ist.

Die jüngste Entscheidung für die Festspiele Reichenau markiert ...