Maria Happel übernimmt Festspiele Reichenau: "Man übernimmt doch keine Ruine!"

Maria Happel spielt im Fernsehen wie am Burgtheater und leitet das Max-Reinhardt-Seminar. Zudem leitet sie die Festspiele Reichenau.

Die Pandemie hat das bedeutendste Sommertheater-Festival in Österreich, die Festspiele in Reichenau an der Rax, arg zerzaust. Nach zweimaliger Absage eines fertigen Programms und einem Streit haben die Gründer, Peter und Renate Loidolt, ihre Intendanz nach über 30 Jahren beendet. Jetzt ist die Organisation unter Ägide des Landes Niederösterreich erneuert, Schauspielerin Maria Happel ist die Prinzipalin. Am Freitag hat sie ihre erste Saison von 2. Juli bis 6. August vorgestellt. Das Konzept und viele Namen sind erstaunlich vertraut.

...