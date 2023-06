Maria Köstlinger und Michael Dangl nun Kammerschauspieler

Maria Köstlinger (50) und Michael Dangl (55) sind am Mittwoch im Theater in der Josefstadt mit dem Berufstitel Kammerschauspieler ausgezeichnet worden. Die beiden Ensemblemitglieder seien "zurecht Publikumslieblinge und zeichnen mit ihrer Gabe die Josefstadt aus, ja, verleihen ihr ein Gütesiegel", so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne).

"Kammerschauspielerinnenkarrieren beginnen offenbar in Salzburg und führen dann an die Josefstadt, wie wir an den Beispielen Maria Köstlinger und Michael Dangl sehen können", freute sich Josefstadt-Direktor Herbert Föttinger in seiner Laudatio, in der er sich an die jeweiligen Erstbegegnungen mit den beiden Schauspielern erinnerte.

Die in Schweden geborene und in Salzburg aufgewachsene Köstlinger ist seit nunmehr 26 Jahren Ensemblemitglied des Theaters in der Josefstadt. Ihr Debüt am Haus gab sie 1996 als Corie in "Barfuß im Park". Aktuell ist Köstlinger in "Leopoldstadt" von Tom Stoppard, in "Ritter Dene Voss" von Thomas Bernhard sowie in "The Parisian Woman" von Beau Willimon zu erleben.

Der Salzburger Dangl, der 2022 sein 50-jähriges Bühnenjubiläum feierte, ist seit nunmehr 24 Jahren Ensemblemitglied. Aktuell ist er in "Leopoldstadt" von Tom Stoppard, "The Parisian Woman" von Beau Willimon, "Der ideale Mann" von Oscar Wilde, "Die Ziege oder Wer ist Sylvia?" von Edward Albee sowie "Sommergäste" von Maxim Gorki zu sehen.