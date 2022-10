Martin Kušej: "Die Stimmung ist supergut hier"

Der Direktor des Burgtheaters weist Kritik an ihm zurück und sagt, er werde sich um eine zweite Amtszeit bewerben.

Bis 17. Oktober kann man sich für die Burgtheater-Direktion ab 2024 bewerben. Hausherr Martin Kušej, mitten in den Proben für die Uraufführung von Daniel Kehlmanns "Nebenan" steckend, will auf jeden Fall weitermachen. "Ich bin da überhaupt noch nicht fertig und in dem Sinn auch nicht zufrieden", sagt er im APA-Interview. "Die Stimmung ist supergut hier", weist er laut gewordene Kritik "aufs Schärfste zurück". Für weniger als fünf weitere Jahre stehe er nicht zur Verfügung.Frage: Sie proben gerade "Nebenan" von Daniel ...