"Mein Kampf": Im Burgtheater wird das Riesenbaby Hitler weichgespült

In der Neuinszenierung von George Taboris "Mein Kampf" im Burgtheater fehlt der Farce die Kraft.

Zwei Tage waren's noch bis zur Wien-Wahl, als die Premiere von George Taboris "Mein Kampf" am Burgtheater stattfand. Aus dem Radio hört man H.-C. Straches Hetzreden gegen Zuwanderer. Doch so einfach lässt sich Taboris Farce aus dem Jahr 1987 nicht in die Gegenwart holen, wie die Inszenierung des israelischen Schauspielers und Regisseurs Itay Tiran zeigt.

Trotz eines starken Anfangs, in dem Markus Hering als Buchhändler Schlomo Herzl und Oliver Nägele als koscherer Koch Lobkowitz die Groteske über Gott, ...