Meyerbeer ist im Kommen

Giacomo Meyerbeers überwältigende Grand´Opera "Vasco da Gama" wird in der Frankfurer Oper ins Science-Fiction-Milieu geschossen.

Giacomo Meyerbeer ist einer der faszinierendsten Sonderfälle der Operngeschichte. Der 1791 in der Mark Brandenburg geborene Sohn eines jüdischen Zuckerproduzenten und Bankiers kann als Inbegriff eines europäischen Kosmopoliten gelten. Er bediente je nach Ausbildungsstand und Aufenthalt - in Wien als Schüler Salieris, in Italien als Adept Rossinis, schließlich in Paris als Proponent, Zentralgestirn und Vollender der Grand´Opera - die unterschiedlichsten Stile und Geschmäcker und schuf mit seinen drei Hauptwerken - "Les Huguenots", "Le Prophète" und "L´Africaine", die eigentlich "Vasco da Gama" heißt - die bis zur Ekstase gefeierten Blockbuster der Oper des 19. Jahrhunderts.

Noch weit ins 20. Jahrhundert hinein galt "Die Afrikanerin", über deren Proben Meyerbeer 1864 starb, als ein populäres Werk, freilich in stark bearbeiteter, um nicht zu sagen: verstümmelter Form. Erst 2013 konnte die "Urfassung" unter dem korrekten Titel "Vasco da Gama" in Chemnitz das Bühnenlicht erblicken, mit dem in Salzburg ausgebildeten österreichischen Tenor Bernhard Berchtold in der, wie alle zentralen Rollen bei Meyerbeer, höllisch schweren Titelpartie. Die Gesamtaufnahme dieses "Vasco" (bei cpo) dokumentiert die musikalische Gewichtigkeit dieser Wiederherstellung.

Ein Überwältigungsdrama

Ähnlich der Machart der Blockbuster des Kinos sind die Grand´Opera Meyerbeers auch auf Überwältigungsdramaturgie und nicht auf psychologischen Figurenfeinschliff ausgerichtet. Das macht sie offen für bildmächtige Darstellungen genauso wie für jene narkotisierenden Klangmomente, über denen schon Meyerbeers Zeitgenossen in Verzückung gerierten. Nummer für Nummer in den genannten Hauptwerken handelt es sich eigentlich um Miniopern in einem großen Zusammenhang. Und unter dreieinhalb Stunden reiner Spielzeit sind die Fünfakter nicht zu haben, belohnen aber - wie soeben in der Oper Frankfurt zu erleben - mit einer überwältigenden Fülle an hinreißend opulenter, aber auch fein ziselierter und mit überraschenden Klangfarben ausgestatteter Musik.

Denn Meyerbeer ist wieder im Kommen. Die Deutsche Oper Berlin ehrte den "Sohn der Stadt" mit einem leider nur durchwachsenen Zyklus über vier Spielzeiten, vor Jahren schon plädierten in Brüssel auf grandiose Art der Dirigent Marc Minkowski und sein Regisseur Olivier Py für das blutig-gewaltige Geschichtspanorama der "Hugenotten", von Chemnitz 2013 war schon die Rede, und in Karlsruhe hatte Regisseur Tobias Kratzer mit seinem Ausstatter Rainer Sellmaier den "Propheten" in einer ingeniösen "Bühnenshow" vergegenwärtigt als fanatisch aufgeladenen, dramatisch ungemein packenden Wiedertäufer-Religionskrimi. Der wirkte übrigens kürzlich auch in Essen, wovon man sich seit kurzem auf 3 CDs (Oehms Classics) akustisch grandios überzeugen kann.

Umso höher also waren jetzt die Erwartungen an das Team Kratzer/Sellmaier, die sich unter dem Doppeltitel "L´Africaine - Vasco da Gama" der leicht eingekürzten Originalversion von Meyerbeers letzter Oper annahmen. Vasco da Gama, der Freibeuter und Abenteurer, Weltumsegler und Entdecker, ist ein Egomane der Macht. Doppelt begehrt wird er von seiner portugiesischen Geliebten Ines und der von ihm als Sklavin von den fernen Gewürzinseln (die Afrikanerin ist also weit eher eine Inderin) mitgebrachten Königin Selika, die ihn nach Irrungen und Wirrungen einer vielfach das Um-die-Ecke-Denken benötigenden Handlung in einem halbstündigen Schlussmonolog freigibt, um selbst unter den tödlichen Düften des Manzanillobaumes zu sterben.

Schifferdrama wird zum Raumschiffabenteuer

In Frankfurt wird jetzt aus dem Schiffahrerdrama ein Raumschiffabenteuer. Kratzer und Sellmaier übertragen die Parabel um das Fremdsein in ferne Galaxien. Da schweben schon einmal pittoresk Astronauten im Sternenmeer, die Sklavin mit ihrem Diener Nelusko sind blaue Avatare, in ihrem Reich aber nicht weniger skrupellos als die Europäer in ihrem technologisch hochgezüchteten, künstlichen Universum. Historischer Referenzpunkt ist die Reise der Raumsonden Voyager 1 und 2, die aktuell bis zu 21,1 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt sind und Botschaften an Außerirdische mitführen, so sie auf solche treffen sollten. Darunter befindet sich bekanntlich auch eine Rede des damaligen UNO-Generalsekretärs Kurt Waldheim.

So schön diese filmische Science-fiction-Komponente auch ist: Manches Mal wünscht man sich schon eine operndramaturgisch weniger extraterrestische Erdung. Bei aller Bildgewalt gehen nicht alle Assoziationen stringent auf, und der auch in Anlage und Komposition eher mühselige 4. Akt (Vasco bei den "Indern", hier in einem blauen Gewächshaus) schleppt sich einigermaßen dahin.

Dabei bietet die Frankfurter Oper großartige Kollektive in Chor und Orchester und ein ebenso großartiges Solistenensemble auf, voran der stilistisch brillante, mühelos schwebende, wahrlich außerirdische Tenor Michael Spyres als Vasco, neben ihm die ätherisch Mezzoparfüm verströmende Claudia Mahnke als Selika, ihr auch stimmlich wie ein bulliger Footballstar "aufgeblähter" Brian Mulligan als Nelusko und die feinherb sopran-erotisierende Kirsten MacKinnon als Ines. Hochinteressant dirigiert Antonello Manacorda die verästelte Partitur: weder als Gefühlsüberschwang noch als markige "Filmmusik". Vielmehr folgt er den feinen, ausdifferenzierten Linien, die er zu einem Meyerbeer-Bouquet von ganz eigenem Aroma bündelt. So kann Meyerbeer ruhig weiter im Kommen sein…



Oper: "L´Africaine - Vasco da Gama", Oper Frankfurt, bis 2. April 2018. www.oper-frankfurt.de