Michael Maertens erkundet Grenzen des Körpers

Kann Livestream-Theater gelingen? Der Burgschauspieler bezweifelt es, macht es aber trotzdem.

Die Idee, im Livestream-Theater die Grenzen des menschlichen Körpers zu überwinden, war sogar dem Burgschauspieler Michael Maertens zu viel. Als Schauspieler sei er instinktiv ein Gegner des Streamings, gesteht er im APA-Interview und versichert: "Ich sehe da auch keine große Zukunft. Ich finde es absurd." Denn "Theater lebt davon, dass wir gemeinsam in einem Raum sind und gemeinsam den Moment erleben und nicht irgendwo einsam zu Hause".

Erst habe er das Angebot für ein Theaterspiel vor 100 Gesicherten auf iPads abgelehnt. Verführt habe ihn allerdings das Regieduo: Dead Centre kenne er von ihrer "Traumdeutung" im Akademietheater und von deren Aktivitäten in Dublin. "Das hat mich fasziniert; und der Abend spielt ja auch genau mit der Thematik, welche Auswirkungen Computer auf unser Leben haben."

Anders als in Opernhäusern, wo Geisterspiele ohne Publikum gestreamt oder aufgezeichnet und später gesendet werden, wird Michael Maertens ab 31. Dezember an elf Abenden live im Kasino am Schwarzenbergplatz spielen.

Statt von anderen Schauspielern und Publikum ist er in "Die Maschine in mir" von Kameras und Geräten umgeben. Er kenne das von Filmdrehs. "Aber was ich nicht kenne, ist, dass ich fünfzig Minuten durchgehend vor der Kamera spiele. Beim Film sind es ja immer nur etwa zwanzig Sekunden." Sein Großvater Willy Maertens, Schauspieler und Intendant am Hamburger Thalia Theater, habe in den 1950er-Jahren noch Fernsehspiele live gemacht. "Davon hat es etwas, aber es ist mehr."

In seinem Monolog wird Michael Maertens den Transhumanismus erkunden, also das Forschungsgebiet entlang der Grenzen des menschlichen Körpers. Das Stück basiert auf der Reportage von 2017 "Unsterblich sein" ("To Be a Machine") des irischen Journalisten und Literaturwissenschafters Mark O'Connell über die Sehnsucht nach ewigem Leben.

In den Proben starre er auf 100 dunkle Tablets, berichtet Michael Maertens. "Ich glaube, ich werde einen Schreck bekommen, wenn ich auf einmal meine Mutter und meinen Bruder sehe, die auch dabei sein wollen." Er werde voraussichtlich ähnlich nervös sein wie bei einer Premiere im Burgtheater vor normalem Publikum.

Theater: "Die Maschine in mir",

Koproduktion von Burgtheater und Dublin Theatre Festival,

Premiere: 31. Dezember.





Quelle: SN, Apa