Michael Thalheimer scheitert mit erhobenem Zeigefinger an Horváth

Der deutsche Regisseur inszeniert "Glaube Liebe Hoffnung" am Wiener Burgtheater.

Als Totentanz über zu harte Konsequenzen kleiner, aus Not begangener Vergehen verstand Ödön von Horváth sein Volksstück "Glaube Liebe Hoffnung". Wichtigtuerische Bürokraten und hartherzige Besserwisser sorgen für den Untergang des Mädchens Elisabeth. Sie heben den Zeigefinger, belehren und drohen, gestikulieren moralische Überlegenheit. Der erhobene Zeigefinger ist das Leitmotiv in Michael Thalheimers Inszenierung am Wiener Burgtheater. "Du wirst schon noch sehen, wohin dich Glaube Liebe Hoffnung führen", prophezeien jene, von deren Hilfsbereitschaft Elisabeths Glück abhängt.