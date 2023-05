Mörderischer Wolkenkratzer: "Die Argonauten" am Salzburger Landestheater

Franz Grillparzers Klassiker vertragen beherzten Zugriff und Gegenwarts-Settings. Für beides ist Nuran David Calis der richtige Mann.

Da bahnt sich etwas an: Maximilian Paier als Jason, Sarah Zaharanski als Medea

"Keine Träume, keine Mythen": Was Medeas Amme Gora (Tina Eberjardt) trocken formuliert, hat sich auch Nuran David Calis zu Herzen genommen. Der Regisseur befreit Franz Grillparzers "Die Argonauten" am Salzburger Landestheater vom Ballast des Klassikers. Calis blieb mit Film-Adaptionen von "Frühlingserwachen" oder "Woyzeck" im Gedächtnis, deren Bühnenfiguren ganz natürlich in unsere Zeit verpflanzt wurden.

Der Kampf um das Goldene Vließ wiederum ereignet sich im Inneren eines jener Wolkenkratzer, in denen sich Entscheidungsträger heutzutage nach dem Himmel strecken. Die ...