Musical in Linz: Die Tante zeigt, wo Liebe wäre

Weil ihr Verlobter zu lange weg ist, verfällt die junge Natascha den Avancen von Anatol und will durchbrennen. Die schlimmen Folgen von zu rasanter Lust werden Stoff für ein Musical.

Wäre es in Linz wie in New York, müsste in Buchhandlungen ab heute, Montag, Leo Tolstois "Krieg und Frieden" zur sprichwörtlichen warmen Semmel werden. In der Ankündigung des Linzer Landestheaters heißt es, am Broadway sei 2017 die Uraufführung der "Electropop-Oper" nach diesem Roman "mit so unwiderstehlicher Energie auf die Bühne gebracht" worden, dass Tolstois Klassiker in New York bald vergriffen gewesen sei.

Und jetzt in Linz? Na ja. Die europäische Erstaufführung von Dave Malloys "Natascha, Pierre und der ...