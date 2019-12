Ilia Staple brilliert als Eliza Doolittle am Salzburger Landestheater: In Gerhard Bronners "My Fair Lady"-Fassung darf sie wienerisch fluchen.

"O'kragln", "hamdrah'n", "Oasch": Die Frau ist einer Sprache mächtig, die Edmund Sackbauer das Herz aufgehen ließe. Eliza Doolittle ist eine Ikone des Cinderella-Mythos in Musicalform. Das dauerfluchende Blumenmädchen wird von Sprachforscher Henry Higgins in mühevoller Kleinstarbeit in eine Lady verwandelt. ...