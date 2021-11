"Nestroy"-Theaterpreis: Bester Nachwuchs war in Salzburg zu sehen

Gregor Schulz für "Die Räuber" am Landestheater ausgezeichnet.

Die Halleiner Perner Insel wurde am Sonntagabend noch einmal Schauplatz des Duells dreier Königinnen um eine Krone, nämlich bei der Vergabe des österreichischen Nestroy-Theaterpreises. Gleich drei Anwärterinnen in der Kategorie "Beste Schauspielerin" waren im Sommer im Rahmen der Salzburger Festspiele in Produktionen in Hallein zu erleben: Bibiana Beglau und Birgit Minichmayr in der Kušej-Inszenierung "Maria Stuart" und Lina Beckmann, die in Hallein in "Richard the Kid & the King" spielte, das die Salzburger Festspiele mit dem Deutschen Schauspielhaus produzierten. Lina ...