Der gefeierte Choreograph Martin Schläpfer läutet ab 1. September eine neue Ära für das Wiener Staatsballett ein.

Martin Schläpfer hat die Coronakrise in Düsseldorf erlebt. Seit 2009 zeigt der ehemalige Solotänzer als Leiter des Balletts am Rhein, wie man klassischen Tanz erfolgreich mit zeitgenössischen Elementen angereichert. Ab 1. September leitet der Schweizer das Wiener Staatsballett an den ...