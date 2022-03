Neues Ballettstück am Salzburger Landestheater: Das Ich entkommt der Enge des Eindeutigen

Salzburgs Ballettchef Reginaldo Oliveira setzt sich in seinem neuen Stück mit hochaktuellen Genderfragen auseinander. Ein mutiges Unterfangen.

Ein Mann fühlt sich unwohl in seinem Körper. Er sucht Prostituierte auf und erntet körperliche Gewalt. Also schlüpft er in die Frauenrolle, posiert in Kleidern. Eine Geschlechtsumwandlung wäre der Ausweg. Doch die Ärzte belächeln den Fall, der Klerus lastet auf ihm wie eine Klette. Die Welt meint es nicht gut mit jenen, die sich dem Eindeutigen entziehen wollen.

Landestheater-Ballettchef Reginaldo Oliveira beschäftigt sich in seiner neuen Arbeit "Lili, the danish girl" mit einem elementaren, hochaktuellem Thema: Was kann ...